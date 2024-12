Zonawrestling.net - Jeff Hardy: “Voglio ritirare CM Punk nel mio ultimo match in carriera”

Leggi su Zonawrestling.net

Quella trae CMè stata una delle rivalità più iconiche della fine degli anni 2000. I due si sfidarono in una serie diper il titolo dei pesi massimi, con il culmine arrivato a Summerslam 2009, quandosconfissein un ladder. Tra i due poi, complici i diversi percorsi sul ring, non ci sono più stati incroci dopo quell’estate, ma non è detto che non ce ne possano essere in futuro.“essere io a”Di questa possibilità ne ha parlato proprio, intervistato da Tim Hann Rivera all’evento HOG Live for the Moment. Alla domanda su come si immaginasse la fine della suaha ipotizzato un ritorno in WWE prima di entrare nella Hall of Fame, e di avere uncontro uno dei suoi più grandi rivali. A patto però che anche persia l’