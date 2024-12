Ilgiorno.it - Il “Mela project“ rilancia Angera. Realtà aumentata ai musei civici

Prende ufficialmente il viaeducativi ludici e accessibili), importante progetto per rivoluzionare il modo di vivere la cultura e il patrimonio die del suo Museo archeologico e diffuso, un’eccellenza. L’iniziativa è realizzata grazie alle risorse dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione attraverso Innovacultura, promossa da Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. Capofila del progetto è Bepart, partner sarà Laboradio che edita Media Literacy Network, il più grande network nazionale dedicato all’educazione e alfabetizzazione al linguaggio dei media. Il Museo civico archeologico e diffuso sarà il centro nevralgico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale integrando diverse azioni: laboratori di giornalismo multimediale per i più giovani, per raccontare laculturale e turistica del territorio anche attraverso una postazione radiofonica; raccolta di voci e testimonianze sulla vita della città coinvolgendo i cittadini, con particolare attenzione agli anziani, per preservare la memoria collettiva; itinerari turistici che combinano audio,e passeggiate esperienziali tra le bellezze della città; opere phygital (fisiche e digitali) per rendere la città ancora più ricca.