Il campo. Straniero in tribuna. Il solito Smith in pole

Gasper Okorn appena arrivato a Pistoia si è messo subito al lavoro senza perdere troppo tempo. Allenamenti intensi, duri, mirati soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. I giocatori si sono messi a disposizione con la giusta mentalità e intensità e tutti hanno dato il massimo in questi primi giorni del nuovo corso. Contro Brescia, come ormai accade da inizio anno, ci sarà da scegliere chi tra i sette stranieri a disposizione dovrà andare in. La scelta arriverà solo all’ultimo e non sarà facile proprio perché tutti si sono allenati al massimo. Tenendo conto delle caratteristiche della squadra e la crescita di condizione di alcuni, però, con tutta probabilità toccherà di nuovo all’oggetto misteriosorimanere fuori.