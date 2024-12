Ilgiorno.it - I Templari contro la “scomunica“: "Facciamo causa alla Villa Reale"

La ““ deirischia di finire in tribunale. "Per difendere la nostra immagine e per avere una motivazionerevoca della convenzione per il presidio della Cappella". Mauro Giorgio Ferretti (nella foto), presidente dell’associazioneOggi, punta il ditoil presidente del Consorzioe Parco di Monza, il sindaco Paolo Pilotto, che "si genuflette davanti all’Arciprete di Monza e, a quattro giorni dscadenza del “periodo di prova”, revoca la convenzione che lui stesso ha autorizzato a luglio, senza dare alcuna motivazione, ma liquidando tutto con la generica espressione “ritenuto opportuno”". Per questo "abbiamo già dato mandato a uno studio legale di contestare la validità della revoca per violazione degli obblighi di motivazione che impediscono il vaglio della salvaguardia del pubblico interesse, cui è indirizzata l’azione della Amministrazione, e che si è risolta in un mero atto arbitrario non consentito, e per la tutela della dignità e onore dell’associazione".