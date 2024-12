Thesocialpost.it - Gianluca e Peppino, chi sono i due turisti italiani attaccati da uno squalo

Un tragico incidente ha scosso Marsa Alam, localitàca nel Mar Rosso, dove duestati aggrediti da unomentre praticavano snorkeling. La vittima,Di Gioia, 48 anni, originario di Roma, è morto a seguito dell’attacco, mentre l’amico,Frappani, 69 anni, di Genivolta, in provincia di Cremona, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Frappani potrebbe essere dimesso già questa sera.L’incidente e la dinamica dell’attaccoL’incidente è avvenuto questa mattina a circa 50 metri dal pontile, nei pressi dell’Hotel Sataya, fuori dall’area di balneazione. Il Ministero dell’Ambiente egiziano ha confermato che l’attacco è avvenuto in acque profonde, lontano dalla zona protetta per i bagnanti.