Dalla presidenza alla piazza. Zourabichvili si unisce ai manifestanti georgiani

Sulla carta, oggi per la Georgia dovrebbe essere un giorno di passaggio di poteri. Sulla carta scade oggi il mandato della presidente Salome, che dovrebbe farsi da parte in favore del suo sostituto eletto dal Parlamento, l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili. Ma al momento, questa transizione si preannuncia tutt’altro che ordinata.La crisi istituzionale che il Paese caucasico sta attraversando oramai da mesi sta raggiungendo un nuovo picco in queste ore. Da una parte della barricata c’è il partito di governo “Sogno Georgiano”, fautore di una linea politica fortemente filo-russa e vincitore delle discusse elezioni dello scorso ottobre segnate dall’ombra dell’influenza russa; dall’altra ifilo-occidentali, che si oppongonoderiva filo-Cremlino dell’esecutivo sia nella politica estera che nella politica interna (come mostrato dalle tensioni sviluppatesi intorno all’adozione della foreign agents law nella primavera di quest’anno).