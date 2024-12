Terzotemponapoli.com - Conte al Napoli: “Se domini così e non segni rischi la beffa!”

Leggi su Terzotemponapoli.com

La conferenza stampa dopo il match contro il Venezia: tra soddisfazione e critiche costruttiveLa partita: “Sembrava stregata, ma abbiamo vinto con carattere”Al termine del sofferto match contro il Venezia, il tecnico delAntonioha espresso soddisfazione per il risultato finale, ma non ha nascosto la preoccupazione per l’andamento della gara. “Quando hai il 70% di possesso palla, sbagli un rigore e colpisci un palo, sembra una partita stregata. Era la classica situazione in cuidi subire una”, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e tenuta nervosa in questi momenti.ha elogiato il lavoro difensivo, evidenziando la capacità della squadra di limitare gli attacchi pericolosi degli avversari: “Siamo stati bravi a non lasciare l’uno contro uno sulle fasce, soprattutto contro giocatori rapidi come Oristanio e Yeboah.