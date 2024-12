Pianetamilan.it - Calciomercato Genoa – L’ex Milan Balotelli via? C’è il Cruz Azul

Ilinvernale è alle porte e Mario, exora al, potrebbe lasciare l'Italia per andare al, squadra messicana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,guadagna 400mila euro e, in 6 presenze col, ha giocato soltanto 87 minuti. In questi giorni si deciderà il futuro dell'ex, visto che il 31 dicembre sia lui che la società possono scegliere di interrompere il rapporto. I rossoblu vogliono andare avanti con il loro numero 45, ma si deve capire quale sarà la volontà del giocatore e del suo entourage. Per, rimanere alvorrebbe dire essere una riserva, visto che Andrea Pinamonti è il titolare inamovibile ed Ekuban è tornato in gruppo. Poi tornerà a disposizione anche Ekhator e mister Vieira ha anche Miretti e Zanoli, adattati ne tridente d'attaccono.