Cafu: "Milan, rosa da Scudetto? Penso di sì. Ma c'è un problema …"

Marcos, ex difensore di Roma (1997-2003) e(2003-2008), ha parlato del confronto di questa sera a 'San Siro' in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, aè stato chiesto se, secondo lui, ladelè davvero attrezzata per vincere lo. Ecco, qui di seguito, la risposta del 'Pendolino' brasiliano. «Iodi sì. Ilha giocatori molto forti come Rafael Leão, Tijjani Reijnders, Theo Hernández, Mike Maignan, Álvaro Morata e altri. Ha vinto alla grande contro Inter e Real Madrid e non può essere stato un caso. Semmai ilè un altro: la mancanza di continuità». LEGGI ANCHE: L'intervista integrale disu-Roma >>>