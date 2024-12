Pianetamilan.it - Cafu: “I Milan-Roma del mio passato? Ecco quali sfide scelgo”

Marcos, ex difensore di(1997-2003) e(2003-2008), ha parlato del confronto di questa sera a 'San Siro' in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, aè stato chiesto di scegliere una partita da ricordare con la maglia dellacontro ile un'altra, invece, da tramandare ai posteri con la maglia delcontro lala risposta del 'Pendolino' brasiliano. «Ne ho giocate tante, ma è facile. Da giallorosso, dico l’1-1 all’Olimpico che ci avvicinò allo Scudetto del 2001. Pareggiò Vincenzo Montella con un gran gol in pallonetto. Da rossonero, l’1-0 firmato Andriy Shevchenko del 2004 a 'San Siro'. Ci consegnò il titolo proprio nello scontro diretto». LEGGI ANCHE: L'intervista integrale disu>>>