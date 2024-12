Zonawrestling.net - AEW: Baron Corbin e AJ Francis backstage a Worlds End

ConEnd si è appena concluso il 2024 della AEW, un anno molto particolare che ha visto alcune storyline di grandissimo successo, altre molto criticate, tanti debutti e soprattutto un nuovo accordo per i diritti televisivi che promette di portare la compagnia ancora più in alto. E se l’evento di ieri ha visto i due ritorni importantissimi di Adam Copeland e Kenny Omega, nelc’erano ospiti due wrestler che potrebbero presto fare il loro debutto per la compagnia di Tony Khan.Due ex WWEieri seraCome riportato da Sean Ross Sapp su Fightful Select, infatti, due ex WWE hanno assistito al PPV da dietro le quinte. Il primo è: licenziato dalla WWE lo scorso novembre,(il cui vero nome è Tom Pestock) non ha ancora fatto sapere se e come vorrà proseguire la sua carriera sul ring.