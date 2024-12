Thesocialpost.it - Addio a Jimmy Carter, ex presidente degli Stati Uniti

L’exe premio Nobel per la Pace nel 2002,, è morto all’età di 100 anni., che ha guidato il Paese dal 1977 al 1981, è stato una figura centrale nella politica americana e mondiale, noto per la sua leadership basata sui principi di pace, diritti umani e giustizia sociale.Una presidenza tra successi e difficoltàNato il 1° ottobre 1924 a Plains, in Georgia,iniziò la sua carriera come ufficiale della Marina prima di entrare in politica. Dopo essere stato governatore della Georgia, divennenel 1977. Tra i suoi principali successi ci furono gli accordi di Camp David tra Egitto e Israele, la restituzione del Canale di Panama e l’istituzione del Dipartimento dell’Energia per affrontare la crisi energetica.