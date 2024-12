Inter-news.it - Acerbi un caso per l’Inter! I dubbi ora diventano certezze sul futuro

su Francescoora, la sua assenza si prolunga ulteriormente ed è unper. Simone Inzaghi viaggia verso l’Arabia Saudita con il solo Stefan de Vrij. INFORTUNI – Francescoè entrato nel tunnel degli infortuni ed è difficile che ne esca considerando la sua carta d’identità. 36 anni, 37 a febbraio, un’operazione per pubalgia nella scorsa estate e due problemi fisici in questa prima parte di stagione. Il primo a Roma, dove dopo 27 minuti è stato costretto a lasciare il campo. Il secondo contro il Verona dopo appena 15 minuti e il rientro dal precedente infortunio che lo aveva fermato per tre partite. Adessomanca da più di un mese, ha saltato 8 gare consecutive e ne salterà un’altra in Arabia Saudita. Lui e Benjamin Pavard non recuperano per la Supercoppa Italiana.