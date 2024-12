Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2024 ore 18:30

DEL 28 DICEMBRE ORE 18.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA A1 FIRENZE-CODE PER UN VEICOLO FERMO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE DICI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUDPRESENTI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL BIVIO PER IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOSU VIA PRATICA DI MARE RISOLTO L’INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO MILITARE CIRCONE REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.PER GLI EVENTIDALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO-ATALANTA, PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DELLA SERIE A.ATTIVE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVOINFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.