Ilgiorno.it - Una famiglia come regalo di Natale. La favola di Nives ed Enzo Paolo

I miracoli succedono: anche quando tutto sembra perduto, anche quando ormai sembra impossibile che qualcosa possa cambiare, anche quando la vita continua a voltare le spalle. Ma per(ora ribattezzata Arya) edè arrivato il lieto fine. Quasi unadiquella che vedeprotagonisti i due cani ospiti nel rifugio dell’Enpa di Monza. Cani per i quali i volontari avevano ormai perso le speranze:a pochi giorni dalla prima adozione era stata riportata nella struttura di via San Damiano, perTurci dopo 758 giorni di canile sembrava impossibile trovare una vera. Ma il destino aveva altri piani.era arrivata in canile ad agosto. Un esemplare di maremmano che apparteneva a un noto pastore della zona e che era stato ceduto al canile. Impossibile non innamorarsi di lei, malgrado quell’aria timida e diffidente.