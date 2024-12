Nerdpool.it - The Batman: Parte Due – James Gunn spiega il motivo dietro il ritardo

Leggi su Nerdpool.it

I fan della DC hanno ricevuto una doppia dose di cattive notizie sul film diper concludere l’anno, poiché è stato riferito che sia il film sull’Uomo Pipistrello del DCU The Brave and the Bold che il sequel di Matt Reeves The: Part II sono ancora lontani diversi anni dall’uscita nelle sale. Ildi2 è stato confermato ufficialmente dal co-responsabile dei DC Studios e regista di Superman, in un post sui social media che potete leggere qui sotto.Perché la data di uscita di The2 è stata ritardata?Sul suo account Threads,ha risposto (come al solito) alla domanda di un fan che chiedeva se la notizia originale deldi The: Part II fosse vera o meno.ha confermato che era vero, scrivendo: “Certo, è vero. L’unica ragione delè che non c’è una sceneggiatura completa (chi mi segue qui probabilmente lo sa già).