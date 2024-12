Oasport.it - Tabellone ATP Brisbane 2025: Berrettini e Arnaldi, è subito doppia Australia. Djokovic al debutto con Hijikata

Nella notte è stato sorteggiato ildell’ATP 250 di, che occupa un posto tra i tornei della prima settimana della stagione, pur se si è ancora nel 2024. Evento, questo, che è nato nel 2009 e ha avuto tra i suoi vincitori Andy Murray, Lleyton Hewitt e Roger Federer. Chi ci prova quest’anno, invece, è Novak.Il serbo ha deciso di partire proprio da qui per la campagna di un anno teso a riscattare, proprio con l’aiuto (almeno Down Under) di Murray, un 2024 che gli ha comunque regalato l’oro olimpico cui molto teneva. Sarà Rinky, giocatore di casa ammesso con wild card, a tenerlo a battesimo, poi potrebbe esserci l’eterno scontro con Gael Monfils al secondo turno. Il record trae il transalpino è impietoso a livello di precedenti: 19-0.Torna anche Matteo, che finisce contro l’no Jordan Thompson.