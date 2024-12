Roma Francesca Ianni morta per il crollo di un albero | indagato per omicidio colposo un dirigente del Comune

Leggi su Open.online

Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo ha iscritto il primo nome nel registro degli indagati per quanto accaduto a, la 45enneschiacciata da unlo scorso 23 dicembre. Si tratta di undelcapitolino, per cui l’accusa è di. Il reato è stato contestato, in passato, anche ad altri colleghi dell’uomo, coinvolti in casi simili. La notizia arriva nel giorno in cui si celebrano al Verano i funerali laici della donna. Intanto, i carabinieri forestali sono entrati negli uffici deldiper recuperare gli atti riguardanti la manutenzione del verde.Le domande sulla sicurezza dell’Poteva essere lì l’che ha ucciso, ferito gravemente una sua amica e sfiorato i suoi figli che stavano giocando nel parco Livio Labor? L’area resta sequestrata per essere disponibili a ulteriori rilievi, mentre sono stati acquisiti i documenti del Servizio Giardini della capitale.