Lapresse.it - Regno Unito, allo zoo di Chester salvata dall’estinzione una specie di lumache

Il personale dello zoo di, nel, ha allevato le minuscoledi terra dell’isola di Desertas, di cui non si aveva traccia da almeno un secolo, e le ha liberate in natura sull’isola portoghese di Bugio. Una collaborazione tra gli esperti dello zoo di Bristol e dello zoo di Beauval in Francia, che ha permesso di salvarelaliberando in natura oltre 1.300. Si pensava che fossero scomparse ma un team di esperti ne ha trovato un piccolo numero che viveva su un’isola remota dell’arcipelago di Madeira, nell’Oceano Atlantico settentrionale, ed è stato inserito in un programma di conservazione. Secondo gli esperti questesono le ultime della lorosul pianeta.