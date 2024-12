Ilfattoquotidiano.it - Paziente no vax e contrario all’intervento pubblica il modulo dell’ospedale con errore, primario minacciato: “Terrorizzato”

sui social dai no vax per una svista burocratica. È la situazione paradossale in cui è venuto a trovarsi il direttore della Cardiochirurgia di Trieste Enzo Mazzaro, per una banale svista burocratica, finito nel tritacarne degli utenti social anti vaccinisti dopo che unha postato un documentoin cui si attesta che non sarà operato perché non vuole sottoporsi a vaccinazione. Una falsità amplificata dai diversi quotidiani di destra perché è stato lo stessoa rifiutare l’intervento. Molti no vax – che durante la pandemia avevano già mostrato aggressività e ferocia contro medici e scienziati – ne chiedono la radiazione, alcuni lo chiamano “criminale” e poi ci sono gli insulti con lazione della foto. “Dire che sono turbato è poco: mi sento lo strumento di un fatto che non ho innescato io e che viene strumentalizzato da qualcuno.