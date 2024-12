Notizie.com - Ok del Senato, la Manovra 2025 è legge: pensioni, Irpef, cuneo fiscale, bonus nuovi nati, prima casa. Tutte le novità

Laeconomica è: arriva l’ok definitivo del. Tra lel’Ires premiale al 20%. Tutti iintrodotti e come richiederli. L’Aula delha dato il via libera alladi Bilancio con 108 sì, 63 no e 1 astenuto. Il governo aveva posto la fiducia sul testo, e nelle ultime ore polemiche e malumori si sono verificati anche nella stessa maggioranza. Il relatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris si è dimesso ieri, venerdì 27 dicembre, parlando di “monocameralismo di fatto”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto a una revisione delle regole nel prossimo anno.Ok del, lale– notizie.comLadi Bilancio vale 30 miliardi in totale edi approdare alha ottenuto l’ok della Camera dei Deputati, dove il testo è rimasto per alcune settimane allo studio della Commissione Bilancio.