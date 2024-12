Bellezze.tv - Mikayla Demaiter: la regina del ghiaccio che ha sciolto i cuori

Leggi su Bellezze.tv

Nata il 14 maggio 2000 a Chatham, Ontario, Canada, sotto il segno del Toro,ha dimostrato fin da piccola che ilnon era solo qualcosa da mettere nel bicchiere insieme ad una bibita. Con un’altezza di (soli) 163 cm e 53 chilogrammi di peso, ha deciso di sfidare gli stereotipi, dimostrando che non serve essere un gigante per dominare la porta dell’hockey.Ha iniziato la sua carriera come portiere per le Bluewater Hawks nella Provincial Women’s Hockey League (PWHL), dove ha parato dischi e infranto sogni avversari con la stessa eleganza con cui ora sfila sulle passerelle.Nel 2019, all’età di 19 anni, ha deciso di appendere i pattini al chiodo, non per un colpo di puck alla testa, ma per seguire una nuova passione: il mondo della moda. Da allora,ha conquistato il mondo dei social media, accumulando oltre 3,2 milioni di follower su Instagram, dove condivide scatti che fanno alzare la temperatura più di una finale di Stanley Cup.