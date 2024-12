Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Conte preoccupato: c’è uno scenario che non gradisce

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioUltimissime, Antoniosi preoccupa di un particolareche può innescarsi in questa finestra invernaleGennaio potrebbe diventare un mese cruciale per il club azzurro. Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa, ma Antonioha un cruccio nella sua testa. Ecco le ultimissime notizie di calciosul.Alle domande recenti diposte all’allenatore partenopeo, è arrivata una risposta particolare, specialmente in merito alla situazione Raspadori. L’attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere sacrificato nei prossimi giorni e cambiare aria. Nelnon trova spazio, ma allo stesso temponon vuole che Jack vada a rinforzare qualche diretta concorrente.Proprio in quest’ottica, gli ultimi rumors vedono l’ex Sassuolo protagonista di uno scambio con la Juventus per arrivare a Nicolò Fagioli.