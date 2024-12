ManovraGiorgetti auspica modifica iter

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.55 "E' la storia degli ultimi venti anni di Parlamento.Credo che delle modifiche dei regolamenti parlamentari, anche per la Legge di Bilancio,sianobili. Il Governo è assolutamente disponibile. Come sempre avvenuto, l'iniziativa però deve venire dal Parlamento. Ben venga, dunque, un'iniziativa parlamentare, magari condivisa da tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Tg1, commentando le polemiche sul poco tempo a disposizione per l'esame della Legge di Bilancio.