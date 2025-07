Festival di Ravello | dove le stelle non stanno solamente a guardare Te le trovi nel piatto e sul palco Toc toc ci sono pure io e Bocelli improvvisa un’Ave Maria nella chiesa della piazzetta di Capri

Benvenuti al Festival di Ravello, un luogo dove le stelle non sono semplici punti nel cielo, ma protagonisti di un’esperienza unica tra musica, natura e meraviglia. Tra concerti spettacolari, improvvisazioni di Bocelli nella suggestiva chiesa di Capri e suggestive osservazioni astronomiche, ogni momento diventa magico. Preparatevi a vivere un viaggio tra emozioni e stelle, perché qui, al festival, la magia è sotto i nostri occhi e tra le nostre mani.

Cominciamo per ordine. Mai viste così da vicino, sembra quasi di accarezzarle. Sulla terrazza del Belmond Hotel Caruso, un palco naturale sospeso tra cielo e mare che si specchia nell’infinitive pool, l’ AstroCampania ha installato due telescopi spaziali. Ed ecco girandole di costellazioni dell’ Orsa Maggiore che bucano l’oscurità, lucentissime d’estate, malgrado l’inquinamento luminoso che disturba il buio naturale della notte, spiega Massimo Capaccioli, astrofisico di fama internazionale. La tridimensionalità dello Spazio si trasferisce a tavola. Gli chef della maison Caruso Armando Aristarco e Christian di Sario compongono un menu gourmet a tema mentre Annamaria Parlato, storica d’arte e di Food, lo scompone, abbinando un quadro a ogni piatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival di Ravello: dove le stelle non stanno solamente a guardare. Te le trovi nel piatto e sul palco. Toc toc, ci sono pure io e Bocelli improvvisa un’Ave Maria nella chiesa della piazzetta di Capri

In questa notizia si parla di: palco - festival - ravello - stelle

Dal palco del festival di Cannes De Niro attacca Trump: “Lottiamo contro i fascisti” - Dal palco del Festival di Cannes, De Niro non risparmia critiche a Trump, esclamando: "Lottiamo contro i fascisti".

Stasera. Nella magica notte di Santu Paulu de le Tarante, sul palco e attorno a LAGO arriva la pizzica Salentina con i BRIGANTI, storica formazione nata per diffondere musica e cultura del nostro Sud Italia: Pizziche, Tarantelle, Tammuriate, Canti di Lotta e di Vai su Facebook

Ravello Festival 2025: grande musica, arte e stelle internazionali nella seconda settimana di luglio; Le stelle sono tante milioni di milioni, telescopi sul terrazzo e la luna quasi la tocchiamo; Ravello, il programma del Ravello festival 2025.

Ravello, standing ovation per Harding e l’Accademia di Santa Cecilia a Villa Rufolo - Applausi lunghi e calorosi per Daniel Harding e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, tornati nella serata dell'11 luglio a Villa Rufolo per una delle tappe più attese del Ravello Fes ... Da ilvescovado.it

Ravello Festival: sul palco la Gustav Mahler Jugendorchester - Il Mattino - La 69ª edizione del Ravello Festival, sotto la direzione artistica di Alessio Vlad, si appresta a vivere l’ultima intensa settimana di programmazione che si concluderà con la doppia data dell ... Scrive ilmattino.it