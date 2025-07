L' avvertimento di Mosca | Impediremo che la regione euroasiatica diventi dominio Nato

L’avvertimento di Mosca si fa più deciso: impedire che la regione euroasiatica diventi un dominio N.A.T.O. è una priorità. Con l’apertura di un nuovo resort a Wonsan, simbolo di una crescente cooperazione tra Russia e Corea del Nord, si delinea un quadro geopolitico in evoluzione. La visita di Sergei Lavrov segna un passo importante verso un rafforzamento delle alleanze nell’area, mentre le tensioni geopolitiche si intensificano. Resta con noi per scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Un nuovo gigantesco resort a Wonsan, sulla costa orientale della Corea del Nord, ha accolto questa settimana il suo primo gruppo di turisti provenienti dalla Russia. Nella stessa città dove il dittatore di Pyongyang Kim Jong Un ha trascorso gran parte della sua giovinezza, ieri è arrivato anche un visitatore speciale, il ministro degli Esteri della Federazione Sergei Lavrov, atteso per un incontro con la sua controparte nordcoreana Choe Son hui. I due Paesi, ha detto il rappresentante della politica estera di Mosca, continueranno i loro sforzi congiunti per impedire che la regione euroasiatica diventi " un dominio della Nato " aggiungendo che " noi e i nostri amici nordcoreani vogliamo che il male sia sconfitto e stiamo adottando una serie di misure pratiche perché questo avvenga ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'avvertimento di Mosca: "Impediremo che la regione euroasiatica diventi dominio Nato"

In questa notizia si parla di: mosca - avvertimento - impediremo - regione

S’intensifica la guerra tra Israele e Iran, Mosca lancia un avvertimento agli Stati Uniti - La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con Mosca che lancia un avvertimento agli Stati Uniti, mentre le complesse dinamiche geopolitiche rischiano di esplodere in un conflitto ancora più vasto.

L'avvertimento di Mosca: Impediremo che la regione euroasiatica diventi dominio Nato; Guerra Ucraina Russia, Mosca avverte gli Usa: Non commettano errori fatali ..

L'avvertimento di Mosca: "Impediremo che la regione euroasiatica diventi dominio Nato" - Visita del ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov in Corea del Nord: "comprendiamo le ragioni dello sviluppo nucleare di Pyongyang" ... Da ilgiornale.it

Mosca, 'penetriamo in profondità in regione di Kharkiv' - Le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio, Bugrovatka, nella regione di Kharkiv, e sono "avanzate in profondità nelle difese" ucraine. Secondo ansa.it