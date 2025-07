Kovacevic | Vlahovic o David? Meglio Dusan Deve lasciare la Juve due squadre fanno al caso suo

Nel mondo del calcio, le scelte di mercato sono spesso decisive per il futuro dei giocatori e delle squadre. Kovacevic, ex attaccante ora ds dell’Olympiacos, offre una prospettiva interessante su Dusan Vlahovic, sottolineando che due grandi club potrebbero rappresentare le destinazioni ideali. Per lui, Dusan merita di essere un titolare indiscusso e potrebbe fare la differenza ovunque vada. La domanda resta: quale sarà la prossima mossa del serbo?

L’ex attaccante, ora ds dell’Olympiacos: "Lasciare il mondo bianconero non è semplice, ma uno come lui dev'essere sempre titolare, io lo preferirei anche a Haaland. La Juve si sta strutturando, tre rinforzi di livello e può lottare per lo scudetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kovacevic: "Vlahovic o David? Meglio Dusan. Deve lasciare la Juve, due squadre fanno al caso suo..."

Vlahovic Juve, il gesto di Dusan dopo il gol contro l’Udinese dal sapore d’addio: quel VIDEO è già virale e sembra non lasciare dubbi - Il gol di Vlahovic contro l’Udinese ha scatenato discussioni, con un gesto che sembra un addio. Il video dell’esultanza del bomber serbo sta già diventando virale, alimentando i dubbi sul suo futuro alla Juventus.

Gli agenti di #Vlahovic chiedono 10 milioni di euro di buonuscita per lasciare la #Juve. Non ho parole. Mi raccomando con gli insulti.. #Finoallafineforzajuve #forzajuvesempre #WeareYouthsince1897 Vai su Facebook

Vlahovic e Juve, la resa dei conti: le quattro strade per uscire dall’impasse - Dusan Vlahovic non rientra più nei piani della Juventus , e ormai non sembrano esserci margini per un ripensamento. Come scrive informazione.it