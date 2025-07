Spaventoso incidente sulla provinciale | auto urta il guardrail e si ribalta

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è concluso fortunatamente con solo spavento e danni materiali. La sbandata di un’auto sulla provinciale 510, all’ingresso di Vello di Marone, ha causato il ribaltamento di una vettura, ma i due anziani occupanti sono usciti quasi illesi. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada e mantenere alta l’attenzione alla guida.

Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 luglio all'ingresso del centro abitato di Vello di Marone, lungo la provinciale 510. Una vettura sì è ribaltata: fortunatamente i due occupanti, una coppia di anziani, sono usciti quasi illesi. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - provinciale - spaventoso - auto

Incidente a Casaletto Lodigiano sulla provinciale 17: grave un 14enne - Incidente grave a Casaletto Lodigiano: un 14enne coinvolto in uno scontro con un'auto sulla provinciale 17.

Spaventoso incidente sulla provinciale di Ozegna: una giovane illesa per miracolo, ma la strada resta pericolosa e dimenticata ? Vai su Facebook

Scontro in centro tra un'auto e un mezzo dei vigili del fuoco, giovane ferito L'incidente tra via Don Torello e via dei Volsci, nella carambola danneggiate tre vetture in sosta Uno spaventoso incidente stradale si è verificato intorno alle 13 in via… Vai su X

Spaventoso incidente sulla provinciale: auto urta il guardrail e si ribalta; Spaventoso incidente sul Gargano: scontro tra auto e ambulanza, mezzi in fiamme e feriti gravi; Scontro auto-ambulanza, veicoli a fuoco: morto l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, Antonio Squarcella.

Spaventoso incidente sulla provinciale: auto urta il guardrail e si ribalta - Poteva trasformarsi in tragedia l'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 luglio all'ingresso del centro abitato di Vello di Marone, lungo la provinciale 510. bresciatoday.it scrive

Tragico incidente in Puglia: scontro auto-ambulanza, muore l'ex sindaco di San Giovanni Rotondo - Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Come scrive msn.com