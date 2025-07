Roma controlli al Corviale | sequestri e multe nei negozi alimentari

Nel cuore di Corviale, le forze dell’ordine intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Sequestri, multe e sanzioni per oltre 7.000 euro testimoniano l’impegno a tutelare la salute pubblica, con particolare attenzione alla qualità degli alimenti venduti nei negozi alimentari. Un intervento deciso che sottolinea quanto sia fondamentale mantenere alta la vigilanza sul rispetto delle norme. Questa operazione dimostra come la prevenzione sia la miglior difesa contro rischi insidiosi.

Sanzioni per oltre 7.000 euro, ritirata carne non tracciabile e alimenti scaduti ROMA – Controlli serrati nel quartiere Corviale da parte dei carabinieri della stazione Roma Trullo, con il supporto della compagnia Roma Casilina e dei NAS. Obiettivo: tutelare la sicurezza alimentare. Il bilancio parla chiaro: sequestrati 55 kg di carne priva di tracciabilità e 152 confezioni di alimenti scaduti o senza etichette, distribuiti in due negozi. In uno dei punti vendita, i militari hanno trovato 110 confezioni di prodotti alimentari senza etichetta e 42 confezioni di alimenti scaduti. Il titolare è stato sanzionato per 6. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, controlli al Corviale: sequestri e multe nei negozi alimentari

In questa notizia si parla di: roma - controlli - corviale - negozi

Controlli anti-slot a Roma: multe per oltre 30mila euro in sette sale - Recenti controlli antislot a Roma hanno portato a multe superiori a 30.000 euro in sette sale, per slot accese fuori orario, mancanza di avvisi e trasgressioni alle norme comunali.

Buongiorno ? con la rassegna stampa Roma e provincia di sabato 12 luglio 2025 Vai su Facebook

Roma, controlli al Corviale, nel mirino la criminalità urbana, sanzionati due esercizi commerciali; Roma, focus periferie perquisizioni e controlli al Corviale; Dal ladro affamato al giovane che guida senza patente. Stretta tra Corviale, Trullo e Magliana.

Roma, perquisizioni, controlli e sgomberi tra Corviale e Bastogi ... - MSN - L’obiettivo principale dell’operazione è stato quello di rafforzare il controllo in aree ad alta criticità per la sicurezza ... Riporta msn.com

Roma, controlli dei carabinieri al Trullo e a Corviale - Al Trullo e a Corviale, dove nell'autunno scorso è stata aperta una caserma dell'Arma, con dei controlli a tappeto compiuti ... Secondo roma.repubblica.it