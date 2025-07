Montoro 47enne arrestato per lesioni aggravate | deve scontare 3 anni

Una vicenda che scuote la comunità di Montoro: un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito anni fa, ora condannato a tre anni di reclusione. L’arresto, eseguito in ottemperanza a un’ordinanza del Tribunale di Avellino, sottolinea come la giustizia non faccia sconti a chi ha commesso reati gravi. La vicenda dimostra che, alla fine, la verità e la legge trionfano sempre.

Eseguita misura cautelare in carcere dai Carabinieri: l’uomo condannato per un’aggressione avvenuta anni fa. MONTORO (AV) – I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di un’ ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Il provvedimento arriva a seguito della condanna definitiva per concorso in lesioni personali aggravate, reato commesso alcuni anni fa proprio a Montoro. Al termine dell’iter giudiziario, l’ Autorità Giudiziaria ha disposto l’espiazione di una pena residua di circa tre anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Un volto noto di Montoro, un uomo di 47 anni, si trova ora dietro le sbarre. I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un'ordinanza di arresto emessa dall'Autorità giudiziaria, condannandolo a circa tre anni di carcere per lesioni aggravate e concorso in reato.

