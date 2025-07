Movida dell’area stabiese nel mirino dei carabinieri | irregolarità igienico-sanitarie in un ristorante

Nella vibrante movida dell’area stabiese, i controlli dei Carabinieri hanno portato alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie in un ristorante locale, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità. Un’intensa attività di prevenzione e repressione si è conclusa con due arresti, sottolineando come il rispetto delle norme sia essenziale per la vivacità responsabile della vita notturna. La tutela della salute pubblica rimane una priorità fondamentale.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli dei Carabinieri nell’area stabiese. I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Nas e agli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia hanno presidiato le strade più affollate della movida del sabato sera. Due le persone arrestate. Un 58enne è stato portato a Poggioreale, in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un 48enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, aveva hashish e marijuana. Denunciate a piede libero due persone: un 37enne per spaccio di stupefacenti, un 21enne per guida senza patente, reato per il quale era già recidivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Movida dell’area stabiese nel mirino dei carabinieri: irregolarità igienico-sanitarie in un ristorante

In questa notizia si parla di: movida - area - stabiese - carabinieri

Colleferro. Controlli serrati dei Carabinieri nell’area della movida. Due persone denunciate per guida in stato di alterazione e 5 segnalate per droga - Colleferro al centro dei riflettori: nel weekend, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nell'animata area della movida.

Controlli nelle strade della movida stabiese: sequestrati 40 chili di molluschi in un ristorante; Controlli nelle strade della movida stabiese: sequestrati 40 chili di molluschi in un ristorante; Controlli a Castellammare: arresti, sanzioni e sequestri nella movida stabiese.

Movida dell'area stabiese nel mirino dei carabinieri - I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Nas e agli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia hanno presidiato le strade p ... Secondo ansa.it

Controlli nelle strade della movida stabiese: sequestrati 40 chili di molluschi in un ristorante - All’imprenditore, un uomo di 69 anni, sono state contestate violazioni relative alla manipolazione degli alimenti, alla gestione dei rifiuti e alla prevenzione degli insetti, oltre alla mancata applic ... Segnala napolitoday.it