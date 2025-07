In arrivo temporali e grandine | ecco tutte le zone coinvolte

In piena estate, un fronte instabile proveniente dal Mediterraneo sta portando temporali e grandinate su molte regioni italiane. Le immagini satellitari mostrano nubi intense che si spostano da Ovest verso Est, annunciando un peggioramento del meteo. Se ti trovi in queste zone, resta aggiornato e preparati a eventuali fenomeni estremi: ecco tutte le aree coinvolte e i consigli per affrontare questa fase difficile.

Quando siamo ormai nel cuore dell'estate, un calo della pressione atmosferica sul bacino del Mediterraneo ha permesso l'ingresso di un fronte instabile capace di provocare nubi, temporali e locali grandinate nel corso della giornata odierna su molte delle nostre regioni. Dove peggiora il meteo. Come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite, una certa nuvolosità formata da nubi anche intense scorre da Ovest verso Est: questa mattina i fenomeni più intensi li ritroviamo sulla Liguria ma anche su Toscana e Lazio dove si sono già verificate le prime piogge. Ma sarà soprattutto nel corso della giornata che l'aria fresca in quota farà sentire i suoi effetti provocando la formazione di nubi imponenti su gran parte del Centro-Nord e intensi temporali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In arrivo temporali e grandine: ecco tutte le zone coinvolte

