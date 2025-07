arrivano aggiornamenti su una possibile quarta stagione di twin peaks

Arrivano novità sulla possibile quarta stagione di Twin Peaks, alimentando speranze e dubbi tra i fan. Mark Frost, co-creatore della serie, ha infatti rivelato che, alla luce della scomparsa di David Lynch, il ritorno di Dale Cooper e Laura Palmer appare improbabile. Questa decisione potrebbe segnare la fine di un'epoca, lasciando alcune domande irrisolte e aprendo nuovi orizzonti interpretativi. Questo...

Il co-creatore di Twin Peaks, Mark Frost, ha fornito un aggiornamento sulla possibilità di una quarta stagione della serie, e sembra improbabile che i fan vedranno il ritorno di Dale Cooper e Laura Palmer. Frost, che ha co-scritto e creato la serie insieme al regista David Lync, ha rivelato che la morte del suo collega probabilmente significa che la storia di Twin Peaks non continuerà, e alcune domande rimarranno senza risposta. Questo renderebbe il revival della terza stagione, Twin Peaks: The Return, andato in onda su Showtime nel 2017, probabilmente il capitolo finale di una storia iniziata nel 1990. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it