Traffico Lazio del 13-07-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso a causa dei cosiddetti pendolari del mare ma anche per i Transiti lungo le principali arterie della nostra regione ci riferiamo in quest'ultimo caso a Firenze Roma Napoli alla Roma Civitavecchia alla Roma L'Aquila Teramo ricordiamo il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge l'ho scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22 non gli eventi nella capitale da segnalare il concerto di ultimo in programma questa sera non Stadio Olimpico previste nell'area del Foro Italico le consuete significa la viabilità che coinvolgeranno anche alcune zone del Lungotevere i primi provvedimenti dal pomeriggio e ricordiamo che lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile utilizzando le 19 linee del trasporto pubblico che convergono nella zona da tutta la città e parliamo Ora invece di trasporto ferroviario per segnalare che anche questa domenica sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o limitazioni è tutto grazie per l'ascolto un servizio dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale