Calciomercato Juve se dovesse partire Perin… Due nuovi nomi per il ruolo di secondo portiere | questo calciatore scalda i tifosi

Se Perin dovesse partire, la Juventus si prepara a blindare il reparto con due nomi di spessore per il ruolo di secondo portiere. Tra i candidati, emergono due talenti che stanno scaldando i tifosi, pronti a portare sicurezza e freschezza tra i pali bianconeri. La rosa si configura così come una combinazione di esperienza e gioventù, puntando a un futuro solido e ambizioso. Ecco chi sono i potenziali sostituti che potrebbero fare la differenza nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juve, se dovesse partire Perin. Gli ultimi aggiornamenti sui possibili sostituti del secondo portiere. Il calciomercato Juve sta pianificando il futuro del reparto portieri, con Mattia Perin che sembra essere sempre più vicino a lasciare Torino. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il portiere italiano ha manifestato l'intenzione di cercare una nuova avventura, e questo sta spingendo la Juve a esplorare le opzioni per trovare un sostituto. I nomi che stanno emergendo come candidati principali per rilevare il ruolo di vice Di Gregorio sono Lorenzo Montipò del Verona e Emil Audero del Como, due portieri che potrebbero entrare nel radar bianconero per la stagione 2025-2026.

