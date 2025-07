Sarri vuole convincere Lotito a spendere di più come ha fatto De Laurentiis con il Napoli Messaggero

Dopo il blocco di mercato estivo, Maurizio Sarri punta a convincere Claudio Lotito a investire con più slancio per la Lazio, come fece De Laurentiis con il Napoli. L'incontro a Formello tra il tecnico e il presidente rappresenta un passo cruciale per definire le strategie di rafforzamento, con l’obiettivo di sorprendere e conquistare i tifosi già nella prossima finestra di gennaio. La sfida tra ambizioni e risorse è appena iniziata.

Dopo aver subito il blocco di mercato per la sessione estiva, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha incontrato il tecnico Maurizio Sarri per stabilire come muoversi in vista della finestra di calciomercato di gennaio, in cui il patron biancoceleste ha promesso di rinforzare la squadra. Primo faccia a faccia tra Lotito e Sarri dopo il blocco di mercato per la Lazio. Come riportato da Il Messaggero: Pranzo Lotito-Sarri, ieri a Formello: è il primo faccia a faccia dopo il blocco del mercato. C'era stato solo un chiarimento telefonico prima. Il tecnico era irritato dall'essere venuto a conoscenza dello stop totale degli acquisti in evidente ritardo rispetto alla comunicazione del 26 maggio.