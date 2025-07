Wimbledon | dove vedere la finale

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozionante finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, buon news: TV8 la trasmetterà in chiaro, permettendoti di seguire ogni scambio senza abbonamento. Inoltre, i canali Sky offriranno approfondimenti e collegamenti dalle 16, per vivere ogni istante dell’evento in modo coinvolgente. Preparati a tifare e a condividere questa storica sfida, perché il grande tennis è pronto a regalarti emozioni uniche!

La finale dei due mondi: Sinner-Alcaraz, Wimbledon cerca il suo re - La finale di Wimbledon 2025 si prepara a scrivere una pagina indimenticabile del tennis mondiale, con due campioni provenienti da mondi opposti pronti a sfidarsi sul centrale.

WIMBLEDON: DEFINITO L'ORDINE DI GIOCO DELLE SEMIFINALI Domani, venerdì 11 luglio, sul campo centrale sarà giorno di semifinali: a partire dalle ore 14:30 si inizia con la prima semifinale di Alcaraz contro Fritz. Mentre a seguire, probabilmente in Vai su Facebook

