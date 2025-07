Ivrea chiamata a testimoniare per un furto riconosce chi l’ha violentata Eravamo coinquilini ha abusato di me Più volte

Una testimonianza che lascia il segno: a Ivrea, durante un procedimento per furto, una donna ha riconosciuto il suo violentatore tra le foto segnaletiche, rievocando un passato drammatico di abusi subiti. La sua determinazione nel ricordare e denunciare rivela il coraggio di chi affronta il proprio dolore per contribuire alla giustizia. Questa storia ci invita a riflettere sulla forza di chi si oppone all’ingiustizia, anche nelle situazioni più difficili.

Mentre scorreva le foto segnaletiche per individuare l'autore di un furto ha riconosciuto l'uomo che l'aveva violentata mesi fa. Lei, chiamata come testimone del furto a Ivrea, non ha avuto esitazione. La storia la riporta La Stampa. Rispondendo alle domande al pm, Alessandro Gallo, ha iniziato a vedere le otto foto segnaletiche. «Questo al numero sette è il ragazzo della rissa» ha detto lei, riconoscendo uno dei coinvolti nel furto di un portafoglio all'interno di una vineria. Poi lo scatto. E la pausa. «Ma anche questo al numero 8 lo riconosco». Le domandano il perché visto il «numero 8 non è nemmeno indagato per questa vicenda».

