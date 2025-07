Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo Allen era in un casolare su una collina nella frazione di Latte ha camminato per 3 km

Un lieto fine scuote la comunità di Ventimiglia: il piccolo Allen Bernard Ganao, scomparso venerdì da Latte, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Dopo aver camminato per tre chilometri, il bambino si è rifugiato in un casolare sulla collina sopra il supermercato Conad, creando ansia e speranza tra familiari e residenti. La sua storia dimostra come la tenacia e il supporto della comunità possano fare la differenza.

Trovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao, nella zona collinare sopra il supermercato Conad di Latte. Ha camminato per 3 chilometri Il bambino scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato vivo in un casolare un una collina. Allen Bernard Ganao, il piccolo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo, Allen era in un casolare su una collina nella frazione di Latte, ha camminato per 3 km

