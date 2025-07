Vanessa Hudgens mamma bis il divertente annuncio social | Secondo Round

Vanessa Hudgens torna a sorprendere il mondo, questa volta con un annuncio social divertente e dolce: la sua seconda gravidanza! L’attrice, amata per la sua energia contagiosa e il suo sorriso irresistibile, condivide su Instagram uno scatto bucolico e spensierato insieme al marito Cole Tucker. La didascalia? Un semplice “Round two!!!!”, che ha mandato in tilt i fan e conquistato il web. La star si conferma sempre più…

Vanessa Hudgens torna a sorprendere il mondo con la sua energia e lo fa nel modo più dolce: annunciando la sua seconda gravidanza con un post che è già cult. L'attrice americana, amatissima sin dai tempi di High School Musical, ha condiviso su Instagram uno scatto bucolico insieme al marito Cole Tucker, con un pancione ben in vista e un sorriso che vale più di mille parole. La didascalia? Un semplice e ironico " Round two!!!! " che ha mandato in visibilio fan, amici e colleghe celebri come Ashley Benson, Jade Cargill e Jeremy Scott. Vanessa Hudgens di nuovo mamma, l'annuncio social. L'annuncio è arrivato, a distanza di un anno dalla nascita del primo figlio, avvenuta a luglio 2024.