Una magia da quasi 100 milioni | Juve questa può essere la svolta del mercato

La Juventus sta vivendo un momento di grande incertezza e opportunità: tra cessioni, rinnovi e investimenti strategici, il mercato potrebbe riservare una svolta decisiva. Con quasi 100 milioni di incasso e un bilancio da ristrutturare, tocca ora a Damien Comolli trasformare questa magia in realtà concreta. È il momento di azione, di scelte coraggiose e di un nuovo capitolo per la Vecchia Signora. Il futuro si scrive oggi.

C'è chi va, chi dovrebbe andare e chi resta solo perché nessuno sa cosa farne. La Juventus si ritrova con il frigo pieno e il portafoglio vuoto. E adesso tocca a Comolli capire dove tagliare Una magia da 100 milioni: Juve, questa può essere la svolta del mercato (AnsaFoto) – serieanews.com Un vero e proprio gioco di prestigio, ecco cosa ci vuole. Uno degli obiettivi di Damien Comolli, da poco insediatosi alla Juventus, sarà quello di rimediare ad alcuni danni evidenti della gestione precedente. E sì, chiamiamoli proprio danni. Nella gestione Giuntoli si è lavorato per abbassare il monte ingaggi, questo è vero, ma sono anche arrivati calciatori con cartellini da capogiro, che oggi pesano.

