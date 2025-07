Ponteranica l’opposizione | Via Papa Giovanni non è sicura la sindaca | Lavori non ultimati

Il Gruppo Ponteranica al Centro solleva dubbi sulla sicurezza e la completezza dei lavori in via Papa Giovanni XXIII, criticando barriere obsolete e un’opera che trascurerebbe le esigenze dei disabili sensoriali. La sindaca Susanna Pini risponde che il cantiere è ancora aperto e i lavori non sono terminati. La questione, a oltre un anno dalla chiusura, pone ancora interrogativi sulla reale efficacia degli interventi e sulla tutela di tutti i cittadini.

Monta la polemica da parte del Gruppo consiliare Ponteranica al Centro su via Papa Giovanni XXIII: “Strada nuova, barriere vecchie. Un’opera Teb che dimentica i disabili sensoriali”. Pronta la replica della sindaca Susanna Pini: “Il cantiere è ancora in corso e i lavori non sono ancora conclusi”. La posizione di Ponteranica al Centro “A distanza di oltre un anno dalla sua chiusura per i lavori di realizzazione della galleria artificiale, via Papa Giovanni XXIII a Ponteranica è stata finalmente riaperta, con 169 giorni di ritardo sul cronoprogramma. La cittadinanza di Ponteranica ha atteso fin troppo pazientemente, visti i disagi, i problemi generati, i continui rinvii. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ponteranica, l’opposizione: “Via Papa Giovanni non è sicura”, la sindaca: “Lavori non ultimati”

