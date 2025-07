Il piccolo Allen Bernard Ganao è stato ritrovato Sta bene individuato in un casolare

Una notizia che ha riempito di speranza e commozione Ventimiglia: Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso venerdì, è stato ritrovato sano e salvo in un casolare. La sua pronta individuazione ha scatenato applausi e lacrime di gioia tra i presenti, dimostrando quanto l’amore e la solidarietà possano fare la differenza. Ora, Allen è sotto cure e sorrisi, pronto a tornare tra le braccia dei suoi cari.

Ritrovato Allen Bernard Ganao, il piccolo di cinque anni scomparso venerdì da un campeggio a Latte, Ventimiglia. Il bambino sta bene, è stato ritrovato in un casolare. La notizia è stata data in diretta dall'inviato sul posto da Rainews 24. Allen è stato trovato: applausi e gioia a Ventimiglia. La folla che si è radunata attorno al punto del ritrovamento del piccolo applaude. Il bambino si trova dentro un'ambulanza, ed è sotto il controllo dei medici, giunti sul posto. Allen sta bene ma per via delle sue difficoltà di linguaggio non è riuscito a farsi individuare subito, da parte dei volontari, almeno 150, impegnati in questi due giorni nelle ricerche.