Il suggerimento del ministro Urso | Con Trump si tratti L’escalation sarebbe un disastro

Il ministro Urso avverte: un’ulteriore escalation con Trump sarebbe un disastro per l’economia globale. La sua analisi sottolinea che il dialogo e il negoziato sono le uniche strade percorribili, perché qualsiasi misura ritorsiva rischia di scatenare una guerra commerciale devastante. In un momento così delicato, le parole del ministro ci invitano a riflettere sulle conseguenze di decisioni impulsive: la stabilità economica è in gioco.

«Sappiamo che non abbiamo alternativa al negoziato, perché se applicassimo misure di ritorsione innescando una guerra commerciale le conseguenze sull’economia dei due continenti sarebbero devastanti ». Queste, al Corriere della Sera, le parole del ministro delle Imprese Adolfo Urso in merito all’ applicazione del 30 per cento dei dazi Usa sui paesi europei. « Trump ha fatto altrettanto con altri Paesi, con i quali sembrava avesse già raggiunto un accordo. Basti pensare a Canada e Messico». Urso cita anche la Cina e la questione fentanyl: questo « ci fa capire che non si tratta di un mero esercizio commerciale ma di una trattativa di ben più vasto respiro che per quanto ci riguarda chiama in causa anche gli investimenti europei sulla Difesa». 🔗 Leggi su Open.online

