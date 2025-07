Picchia l’ex compagna in centro e poi inveisce contro la Polizia

Un episodio di violenza e tensione scuote la città di Avellino: un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato dopo aver aggredito l’ex compagna in pieno centro e aver rivolto improperi alla polizia intervenuta. La rapida azione delle forze dell’ordine ha permesso di applicare le misure cautelari necessarie per proteggere le vittime e ristabilire l’ordine pubblico. La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poliziotti della Squadra Mobile, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione all’Ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di 49enne di Avellino, già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Avellino, in quanto ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di percosse e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picchia l’ex compagna in centro e poi inveisce contro la Polizia

In questa notizia si parla di: picchia - compagna - centro - inveisce

"Picchia la compagna per strada e si scaglia contro i carabinieri che la difendono": condannato - Un venticinquenne originario della Guinea è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti e violenza, dopo aver aggredito una compagna in strada e opposto resistenza ai carabinieri intervenuti.