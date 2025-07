Le sfide sul campo Il 10 agosto Trofeo Gamper a Barcellona

L'estate del Como si infiamma con sfide di alto livello e appuntamenti imperdibili. Dal Trofeo Gamper al campo del Barcellona, alle emozionanti amichevoli contro team prestigiosi come il Lille OSC e l’Al-Ahli nella Como Cup, la squadra si prepara a vivere un’estate ricca di adrenalina e passione. Tieniti pronto, perché ogni partita promette spettacolo e spettacolo sarà, senza dubbio, anche la nostra avventura insieme!

Mai come quest'estate le amichevoli del Como sono attesissime vista la qualità e il blasone degli avversari. Su il sipario fra pochi giorni: il 18 luglio al Sinigaglia (ore 19.30) la squadra debutterà contro i francesi del Lille OSC. Pochi giorni dopo, dal 23 al 27 luglio, la cittadina lariana ospiterà la " Como Cup " a eliminazione diretta. I padroni di casa scenderanno in campo proprio il 23 (ore 20.30) contro l'Al-Ahli, e poi il 26 o il 27 sfideranno una fra Ajax e Celtic. Dopo il mini-ritiro al sole di Marbella, ecco l'appuntamento più prestigioso visto che la squadra guidata da Cesc Fabregas se la vedrà contro il Barcellona di Lamine Yamal e soci nel Trofeo Gamper.

