Ritrovato Allen il bimbo di 5 anni è vivo!

La speranza ha trionfato: Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì notte in provincia di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute. La sua famiglia e tutta la comunità hanno potuto respirare di sollievo, mentre i soccorritori lo hanno portato tra le braccia, accolto da applausi e emozione. Un lieto fine che dimostra come la solidarietà e la determinazione possano fare la differenza. Resta con noi per ulteriori aggiornamenti.

Era scomparso venerdì notte in provincia di Ventimiglia. Allen, il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia, è stato trovato: è vivo. Il piccolo Allen, portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie. In molti si sono commossi alla notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute del bambino.

