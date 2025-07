LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | comincia il warm-up!

Il Gp di Germania 2025 si avvicina al suo momento clou: il warm-up al Sachsenring sta per partire, offrendo agli appassionati un'anteprima emozionante delle sfide che attendono i piloti. Con cielo coperto e temperature fresche, ogni dettaglio diventa cruciale per prepararsi alla battaglia in pista. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’adrenalina sta per esplodere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. -10 minuti: i centauri in pista. SEMAFORO VERDE! COMINCIA IL WARM-UP 9.38 Ultimi ritocchi per i piloti che stanno per salire sulle moto. 9.36 Tempo non meraviglioso al Sachsenring. Il cielo è coperto. La temperatura dell’aria è di 16 gradi, quella dell’asfalto di 17. 9.34 Poco più di cinque minuti e comincerà il warm-up: come sempre la sessione durerà 10 minuti. 9.32 A prescindere da come finirà , sarà una giornata speciale per Marc Marquez, giunto al suo GP numero 200 Let’s celebrate 200 @MotoGP starts for @marcmarquez93 today at #GermanGP #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: comincia il warm-up!

