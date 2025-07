Cussignacco al via la riqualificazione di via Veneto

Cussignacco si prepara a un’importante trasformazione: da lunedì partiranno i lavori di riqualificazione di via Veneto, un intervento strategico che migliorerà sicurezza e qualità della vita nel quartiere. Con un investimento di un milione di euro del Comune di Udine, l’opera mira a creare un ambiente più sicuro, accessibile e vivace, sostenendo così lo sviluppo e il benessere di tutta la comunità.

Partiranno lunedì i lavori di riqualificazione strutturale e viaria di via Veneto a Cussignacco, nel tratto compreso tra via Adria e via Vicenza. Un intervento strategico per la sicurezza e la vivibilità del quartiere, finanziato con un milione di euro dal Comune di Udine. L’opera mira a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

