Ilnapolista.it - Malagò: «Credo nella innocenza di Sinner. Con i metodi della Wada mi sono già confrontato purtroppo»

La Stampa ha intervistato Giovanni, presidente del Coni ormai alla fine del suo mandato. Ha comunicato la data delle prossime elezioni (il 26 giugno) ma ancora non sa quale sarà il suo ruolo in questa campagna elettorale.: «La mia ricandidatura? Non so»Si aspetta una deroga o un artificio che le permetta di candidarsi?«Non mi aspetto nulla,totalmente fatalista».Dopo, il diluvio?«Noncosì presuntuoso da pensarlo. Faccio solo notare il fatto più unico che raro di un presidente di un comitato olimpico nazionale sostituito a un meno di un anno da un’edizione dei Giochi ospitati nel paese di appartenenza. E ottenuti sotto la stessa presidenza».Nel 2019 in quella missione a Losanna per conquistare i Giochi con l’allora governo Conte c’era il ministro Giorgetti e remavatestessa direzione.